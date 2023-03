Les comités régionaux de l’emploi font peau neuve

Formation professionnelle

Publié le 29/03/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu expert santé social, Actu juridique, Dossiers d'actualité, Fiches de droit pratique, France

Les Crefop, les comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, évoluent après les lois pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant lutte contre le dérèglement climatique, ainsi qu’à la suite de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat dans le champ de la formation professionnelle. Décryptage.

Missions

Le ­Crefop ­contribue au service ­public régional de l’emploi et aux questions liées à l’orientation professionnelle, ainsi qu’à la formation professionnelle initiale et ­continue. Il coordonne les acteurs et assure la cohérence des programmes de formation, le diagnostic, l’étude, le suivi et l’évaluation de ces politiques.

Sa ­compétence s’étend aux problématiques liées à l’orientation et à la mise en place des ­conditions d’une véritable gouvernance quadripartite. Le ­Crefop est informé des projets d’investissement et des moyens d’intervention des services régionaux de ­Pôle emploi. Il reçoit les ­comptes rendus de la ­Commission nationale de la négociation collective, de l’­emploi et de la formation professionnelle, ainsi que ses études et travaux. Il est opérationnel en ...