ZAN : un livre blanc pour aider les élus

Dans son livre blanc sur le zéro artificialisation nette, le groupe Scet donne des pistes pour résoudre une équation complexe. Le zéro artificialisation nette va renchérir le coût de construction alors que la demande de logements persiste. Il faut donc rendre acceptable la densification et adopter des outils.

Services conseil expertises et territoires (Scet), filiale de la Caisse des dépôts, a sorti en novembre dernier un livre blanc « Réarmer l’intervention publique face au défi du ZAN ». En plein cœur de l’actualité, puisque le Sénat a adopté le 16 mars dernier la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN). Rappelons que la loi Climat et résilience du 22 août 2021 oblige à diviser par deux la consommation foncière d’ici à 2031 et à atteindre le ZAN d’ici à 2050.

Vers des opérations déficitaires

Selon Scet, le ZAN impacte les constructions de logements, bâtiments économiques et infrastructures, mais « ne peut s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble du territoire et doit considérer les contingences géographiques, les ...