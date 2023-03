Culture

Les écoles d’art et de design territoriales dans la tourmente financière

Publié le 28/03/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Les représentants des directeurs et des présidents des écoles d’art et de design territoriales alertent depuis plusieurs mois sur les graves difficultés financières auxquelles sont confrontés leurs établissements. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé le 28 mars une aide financière d’urgence et un mission pour répondre aux enjeux structurels.

