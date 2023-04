Conditions de travail

Accidents du travail dans le médicosocial : « Les salariés cumulent les risques physiques et les risques psychosociaux »

Publié le 05/04/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

La combinaison de facteurs de risque physiques et psychosociaux accroît fortement le risque d’accident du travail, comme le montre une étude épidémiologique inédite conduite par Régis Colin et d’autres chercheurs de l’INRS. De quoi expliquer la sinistralité élevée observée dans le secteur de la santé et de l’aide à la personne.

