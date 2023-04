Imaginons le Service Public de demain : quels métiers, quels talents ?

Save the date ! 40 ans du statut

Publié le 26/04/2023 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

La Gazette des communes et Emploipublic.fr organisent le 22 juin un événement pour célébrer les 40 ans du statut de la fonction publique. Cette conférence a pour ambition de projeter les services publics et celles et ceux qui les font pour les 40 prochaines années. Découvrez le programme !

Aujourd’hui, les agents publics sont plus que jamais essentiels au service de l’intérêt général. A l’occasion des 40 ans de la loi de 1983 créant le statut actuel de la fonction publique, les acteurs du secteur public – professionnels, employeurs, usagers – réfléchissent, ensemble, à un projet de société pour les 40 prochaines années : quels hommes et femmes, quelles carrières, pour quels services publics ?

La Gazette et Emploipublic.fr les réunissent le 22 juin, pour partager leurs expériences, et débattre en direct, entre 16h30 et 19h30 : réservez votre agenda dès à présent ! Vous pourrez suivre les débats ici même en vidéo.



Le programme de ce colloque en ligne, qui accueillera Stanislas Guerini (1), l’actuel ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, mais aussi Anicet Le Pors, le ministre fondateur du statut, se décline en plusieurs séquences :

Les témoignages : « Pourquoi j’ai choisi le secteur public »

Des agents des 3 fonctions publiques aux parcours variés viendront expliquer pourquoi ils et elles ont choisi une carrière au service de leurs concitoyens.



La démonstration : « Oui, les agents produisent de la richesse »

La fonction publique et les services publics ne sont, la plupart du temps, évoqués qu’à travers les coûts qu’ils feraient peser sur la Nation. Or, les agents, et les services publics produisent bel et bien de la richesse. Laquelle ? A quel niveau ? Suivez la démonstration.

La résolution : « Ne laissons plus sous-entendre qu’il existe une basse fonction publique »

Depuis la réforme de l’ENA, des cadres A venus de la fonction publique d’État, mais pas que, défendent l’idée que la notion de haute fonction publique induit une cassure hiérarchique, à l’heure où la transversalité, et la co-construction font la preuve de leur efficacité pour produire les services publics.

La prospective : « Regagner la confiance et le respect des usagers »

Les agressions, physiques ou verbales subies par les agents publics de terrain, ou par les élus de tous échelons, montrent une dégradation de la relation administration-usagers. Il y a 40 ans avait été établie une charte d’engagements réciproques. Faut-il la remettre au goût du jour ? Quels autres moyens imaginer pour des rapports apaisés ?

L’échange : Les employeurs des 3 FP, partenaires face aux défis de demain



Les employeurs des 3 fonctions publiques en sont bien conscients : le regard du pays envers ses fonctionnaires doit changer pour redonner envie de servir le public à une large population. Mais quels arguments mettre en avant ? Quelle coopération entre employeurs des trois versants mettre en place ?