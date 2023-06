[En vidéos] Agents, employeurs, usagers : imaginons le Service Public de demain

Replay

La Gazette des communes et Emploipublic.fr ont organisé, le 22 juin un événement pour célébrer les 40 ans du statut de la fonction publique et mettre à l'honneur les agents de la FPE, la FPH et la FPT. Revivez l'événement, comme si vous y étiez !

Le statut de la fonction publique célèbre ses 40 ans, et il a de l’avenir, tout comme les agents qui optent pour les carrières au service du public. L’événement organisé le 22 juin par La Gazette et Emploipublic.fr, en partenariat avec le Groupe Intériale, l’UGAP, le CNAS et Relyens, en a apporté l’éclatante démonstration. Revivez l’événement, par séquence ou en intégralité !

« Grands témoins » du colloque, Nathalie Colin, Directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), Sophie Marchandet, responsable du pôle RH de la Fédération hospitalière de France (FHF) et Philippe Laurent, porte-parole de la Coordination des employeurs territoriaux et président du CSFPT ont réagit à chaud aux échanges tout au long des débats.

Introduction : « Pourquoi un statut »

par Anicet Le Pors, ancien ministre, « père fondateur » du statut de 1983

Les témoignages : « Pourquoi j’ai choisi le secteur public »

Des agents des trois fonctions publiques aux parcours variés expliquent pourquoi ils et elles ont choisi une carrière au service de leurs concitoyens. Avec :



Ludovic Franceschet , éboueur à la ville de Paris

, éboueur à la ville de Paris Olivier Pétronio , DGS de la commune de Poulx

, DGS de la commune de Poulx Malik Diallo , directeur des bibliothèques municipales et de la bibliothèque des champs libres de Rennes

, directeur des bibliothèques municipales et de la bibliothèque des champs libres de Rennes Magaly David , Chargée de mission culture/santé, médico-social et handicap au ministère de la Culture

, Chargée de mission culture/santé, médico-social et handicap au ministère de la Culture Lucie Loncle Duda , élève directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social à l’école des hautes études en santé publique

, élève directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social à l’école des hautes études en santé publique Ruya Ak, chargée de projets RH et marque employeur au conseil départemental de la Seine Saint Denis

La résolution : « Ne laissons plus sous-entendre qu’il existe une basse fonction publique »

Depuis la réforme de l’ENA, des cadres A venus de la fonction publique d’État, mais pas que, défendent l’idée que la notion de haute fonction publique induit une cassure hiérarchique, à l’heure où la transversalité, et la co-construction font la preuve de leur efficacité pour produire les services publics. Avec :

Hélène Guillet , présidente du SNDGCT

Isabelle Saurat , présidente de l’association Servir Alumni

Alexandre Fournier , secrétaire général adjoint à l’association des directrices et directeurs d’hôpital (ADH)

secrétaire général adjoint à l’association des directrices et directeurs d’hôpital (ADH) Nathalie Marcerou-Ramel , directrice de l’Enssib et présidente 2023 du Réseau des écoles de service public (RESP)

Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

La démonstration : « Oui, les agents produisent de la richesse »



La fonction publique et les services publics ne sont, la plupart du temps, évoqués qu’à travers les coûts qu’ils feraient peser sur la Nation. Or, les agents, et les services publics produisent bel et bien de la richesse. Laquelle ? A quel niveau ? Suivez la démonstration. Avec :

Sylvain Billot , statisticien économiste

Arnaud Bontemps , et Lucie Castets , co-portes paroles et Sandrine Saule , agente publique, membre du collectif Nos services publics

Laure Duchet, agente publique et membre de Nos services publics

La prospective : « Regagner la confiance et le respect des usagers »



Les agressions, physiques ou verbales subies par les agents publics de terrain, ou par les élus de tous échelons, montrent une dégradation de la relation administration-usagers. Il y a 40 ans avait été établie une charte d’engagements réciproques. Faut-il la remettre au goût du jour ? Quels autres moyens imaginer pour des rapports apaisés ? Avec :

Matthieu Girier , porte-parole du Think tank Sens du service public, par ailleurs directeur du pôle des Ressources humaines du CHU de Bordeaux

Michel Jallamion, président du collectif C onvergence des services publics



L’échange : Les employeurs des 3 FP, partenaires face aux défis de demain



Les employeurs des trois fonctions publiques en sont bien conscients : le regard du pays envers ses fonctionnaires doit changer pour redonner envie de servir le public à une large population. Mais quels arguments mettre en avant ? Quelle coopération entre employeurs des trois versants mettre en place ? Avec :

Françoise Descamps-Crosnier , membre de la commission FPT RH de l’AMF et présidente du FIPHFP



Sophie Marchandet , responsable du pôle RH de la Fédération hospitalière de France (FHF)

Nathalie Colin, Directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)

Le colloque en version intégrale

