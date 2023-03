Fin de vie : les « vieux citoyens » accompagnés par les Petits frères des pauvres font entendre leurs voix

Santé

Publié le 31/03/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Loi Claeys-Leonetti, directives anticipées, personne de confiance… Les dispositifs concernant la fin de vie sont largement méconnus des personnes accompagnées par les Petits frères des pauvres. À l’occasion des débats sur l’évolution de la loi, l’association a souhaité faire entendre la parole des personnes les plus vulnérables. Elle formule 13 préconisations pour nourrir les réflexions sur le sujet.

« Vous ne voulez plus vivre, vous voulez vous suicider, nous allons vous y aider, voilà la solution. La personne est malade dans sa tête, on tue. Dans quelle société sommes-nous ? », Gabin, 97 ans. « Le plus important est que le gouvernement puisse embaucher suffisamment de personnel pour accompagner correctement les personnes en fin de vie », Odile, 84 ans. « Je souhaite que ma fin de vie soit paisible, sans souffrance, m’éteindre comme une bougie ou en dormant », Sophie, 72 ans.

Ce sont quelques-uns des témoignage du « Recueil de paroles de vieilles et vieux citoyens » qui s’expriment sur la fin de vie – parfois la leur –, à la demande des Petits frères des pauvres. Chaque année, ses équipes sont confrontées à environ 1 000 décès. Alors que les travaux de la convention citoyenne sur la ...