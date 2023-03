EMPLOI

L’intelligence artificielle va-t-elle détruire les emplois?

Publié le 29/03/2023 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France

La robotique, l’intelligence artificielle et autres nouvelles technologies vont bouleverser le monde de l’emploi, transformer certains métiers et en détruire d'autres. Lesquels seront touchés dans les 20 prochaines années ? L'écrivain Erwann Tison livre des éléments de réponse dans « Les robots, mon emploi et moi ».

