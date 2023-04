Comment le Loiret développe les mobilités durables

Le département du Loiret a lancé un schéma des mobilités ambitieux, qui vise à développer toutes les offres de mobilités durables. Un objectif conditionné au succès du partenariat avec les communes, les EPCI et la région. Et au désir des Loirétains de se déplacer autrement qu’en voiture.

Sans surprise, dans le Loiret comme ailleurs, la voiture est le principal mode de déplacement. Selon une enquête menée en 2022 auprès de 3 600 personnes et collectivités locales, la voiture représente 78 % des trajets domicile-travail. Pourtant, une majorité de Loirétains sont à moins de 4 km de leur lieu de travail. Le département a donc souhaité s’attaquer au sujet des mobilités durables et a lancé un schéma spécifique, voté en décembre 2022, soutenu par un budget de 7 millions d’euros par an sur quinze ans.

Cette démarche est originale en soi, puisque le département n’est pas l’autorité organisatrice ...