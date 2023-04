Coup d’accélérateur sur le Slow tourisme

Pour répondre au besoin de nature et développer le tourisme durable, le gouvernement souhaite créer de nouveaux sentiers de randonnée. Il a lancé pour cela deux appels à projets, l’un pour la plaine, l’autre pour le littoral. Le succès est au rendez-vous.

Quoi de plus agréable que de se balader sur un sentier littoral ou de montagne. Un plaisir gratuit à la portée de tous, car il suffit de peu de choses pour marcher. En outre, les bienfaits de la marche sur la santé ne sont plus à démontrer. Le confinement semble aussi avoir accru le besoin de nature. D’où un engouement qui ne se dément pas. Le gouvernement ne s’y est pas trompé et a lancé en 2021 un premier appel à projets « Slow tourisme » sur le fonds Tourisme durable. Dans le cadre du plan Destination France, ce fonds a été porté à 70 millions d’euros pour la période 2022-2024. Toujours dans ce cadre, le ministère de la ...