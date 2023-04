Pierre Foucher : « 1 000 nouveaux km de sentiers de randonnée »

Deux appels à projets pour la création de sentiers de randonnée, l’un pour la plaine, l’autre pour le littoral, ont été lancés par le gouvernement. Pierre Foucher, directeur de projet Sentiers de nature au Cerema, nous donne des précisions.

Cet entretien prolonge le dossier « Coup d’accélérateur sur le slow tourisme »

Pouvez-vous nous détailler les modalités de l’appel à projets Sentiers de nature lancé en septembre 2022 ?

Cet appel à projets vise à créer ou restaurer 1 000 km de sentiers de randonnée pour développer un tourisme durable et respectueux de la biodiversité. Je précise qu’il s’adresse uniquement aux sentiers de plaine et non aux sentiers littoraux et de montagne, qui disposent déjà de leurs propres financements spécifiques. Côté financier, dix millions d’euros sont consacrés à cette opération ...