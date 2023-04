Guillaume Courty : « Les associations d’élus sont des lobbys efficaces »

Vie publique

Publié le 03/04/2023 • Par Brigitte Menguy Romain Gaspar

Guillaume Courty, professeur de science politique à l’université de Picardie Jules-Verne, publie le nouveau manuel de référence sur les lobbys en France. L’occasion pour «La Gazette» de l'interroger sur le lobbying à l’échelle locale et sa réglementation.

Quelques mois après la polémique « McKinsey », qui a mis en lumière la place prise par les cabinets de conseil dans la sphère publique, et quelques mois avant l’anniversaire de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 et l’extension, depuis près de un an, du répertoire des représentants d’intérêts aux élus et directeurs généraux de collectivités de plus 100 000 habitants, quelle période plus idéale que celle-ci pour se plonger dans un « panorama de l’action des groupes d’intérêt dans la vie politique française » ? Soixante ans après le précédent ouvrage collectif sur le sujet, Guillaume Courty professeur de science politique à l’université de Picardie Jules-Verne a lancé le défi de réaliser le nouveau manuel de référence sur les lobbys en France : « Les Groupes d’intérêt en France » (éd. Classiques Garnier, 2023), ouvrage codirigé par Marc Milet, professeur de science politique à l’université Paris Panthéon-Assas, à partir des travaux de chercheuses et ...