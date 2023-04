Agence France locale veut rendre «les collectivités indépendantes des banques»

Quels que soient les projets d’investissements, l’Agence France locale peut prêter aux collectivités locales à des conditions avantageuses et adaptées. Mais elles devront la rejoindre et investir dans son capital.

L’Agence France locale (AFL), banque des collectivités locales et pour les collectivités locales, a prêté plus de 7 milliards d’euros depuis 2015. Elle compte aujourd’hui 618 adhérents : 5 régions, 12 départements, 14 métropoles, une centaine de communautés d’agglomération ou de communes et près de 500 communes de toute taille.

Elle a été créée en décembre 2013, sur le modèle des agences des pays du Nord de l’Europe, dans le contexte d’emprunts toxiques d’alors et après la crise financière de 2008 où l’accès à l’emprunt était devenu compliqué, non pas parce que les collectivités étaient en difficulté, mais parce que les banques, manquant alors de liquidités, prêtaient à des taux élevés.

Un contexte qui se reproduit aujourd’hui. « L’AFL permet aux collectivités d’être indépendantes par ...