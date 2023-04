Logement social : le critère de « faible attractivité » précisé pour l’exemption des quotas SRU

Logement social

Un décret du 17 février 2023 apporte des précisions sur l’un des trois régimes d’exemption des quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU. Il définit les notions d’isolement et de difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois et les indicateurs permettant d’apprécier la faible attractivité en résultant.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Logement

Logement social