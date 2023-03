Sur l’Open Data, les bons élèves sont à l’Ouest

Données publiques

Publié le 28/03/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : actus experts technique, France

Open Data France publiait le 27 mars son observatoire annuel sur l’ouverture des données par les collectivités. Qui pratique déjà cette production d’information à destination du public ? Pour certaines données, la réponse est : tout le monde. Mais seules 868 collectivités s’identifient lors de la publication.

Il n’y a jamais eu autant de données ouvertes par les collectivités territoriales françaises. L’association Open Data France relève 868 publicateurs dans son dernier Observatoire, publié le 27 mars 2023. Le chiffre confirme une augmentation régulière d’environ 150 collectivités chaque année.

« Quelque part, on peut même dire que toutes les communes font de l’open data puisqu’elles produisent toutes leurs données des élections et qu’elles sont accessibles sur le portail du gouvernement », veut croire Jean-Marie Bourgogne, délégué général d’Open Data France.

« Mais il faut faire la distinction entre production et publication. Ceux que nous considérons comme publicateurs sont ceux qui ont un portail à leur nom, qui portent la responsabilité de l’ouverture de leurs données. Typiquement, en Bretagne, plus de 250 communes ont publié leurs délibérations sur leur propre portail, identifié avec le nom de la mairie ».

Et pour les autres, celles qui publient uniquement sur des portails tiers ? Open Data France considèrent qu’elles sont encore aux prémisses et qu’elles doivent aller plus loin pour permettre l’utilisation des données par les citoyens et les acteurs privés.

L’efficacité de la mutualisation

La spécificité bretonne s’observe sur la carte recensant les collectivités engagées dans l’ouverture des données. Cette « peau de panthère », pour reprendre les mots de Jean-Marie Bourgogne, est l’objectif et il a été atteint en Bretagne grâce

