Quatre stratégies pour des émissions carbone réduites

Chartres (Eure-et-Loir)

Faire du quartier de la gare un épicentre des mobilités

Il aura fallu plus de vingt ans à Chartres (38 400 hab.) pour faire aboutir la titanesque opération « pôle gare ». Votée en 2004, elle s’achèvera, du moins pour son volet intermodal, en 2024. L’histoire de l’activité ferroviaire chartraine avait façonné dans le quartier de la gare un paysage urbain de 7 hectares fortement dégradé, ponctué de friches à la suite de la baisse des activités de fret.

L’emprise ferroviaire constituait une immense rupture dans le tissu urbain, à un jet de pierre du centre-ville. La gare voyait coexister les services de transports régionaux (TER et cars), départementaux et locaux (transports urbains, taxis, voitures, cyclistes et piétons) implantés au fil de l’eau sans schéma de mise en ...