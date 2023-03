« Les mobilités sont un outil de lutte contre les fractures territoriales »

Mobilités - Interview

Publié le 31/03/2023 • Par Fabienne Nedey

Président de Villes de France, maire (LR) de Châteauroux et président de la communauté d’agglomération Châteauroux métropole, Gil Avérous appelle à développer des expérimentations de mobilité durable dans les villes moyennes.

Quels sont les enjeux propres aux villes moyennes en matière de transports du quotidien ?

Les villes moyennes répondent aux aspirations qui s’expriment de plus en plus fortement dans la population : environnement préservé, qualité de vie et des relations domicile-travail, tranquillité, mais aussi services de proximité et, bien entendu, toutes les formes de mobilité.

Avec le développement du télétravail, un foncier accessible et un cadre de vie préservé, les arguments en faveur de l’installation des actifs dans les villes moyennes ne manquent pas. Les mobilités constituent dès lors un levier essentiel pour lutter contre les fractures territoriales et sont aussi un investissement d’avenir en faveur de la transition écologique. Les villes moyennes ont, entre autres spécificités, des réseaux de ...