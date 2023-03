Action sociale : ce que les Français demandent

Congrès de l'Unccas

Publié le 28/03/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour la première fois, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) présente une étude consacrée aux attentes exprimés par les Français concernant l'action sociale et les priorités à mettre en oeuvre.

Quand on vous parle d’action sociale, quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit ? Quel doit être l’objectif principal de l’action sociale ? A quel public l’action sociale doit-elle s’adresser ?… Ces questions, au cœur des métiers du travail social, n’avait pas de réponse de la part du public. Pas les usagers, mais le sentiment général, au travers d’un sondage.

Ce manque est désormais comblé. L’union nationale des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale (Unccas) présente ce mardi 28 mars, lors de l’ouverture de son congrès annuel, une étude réalisée auprès de 1012 personnes de 18 ans et plus, par l’Ifop.

Jugement dur

L’objectif était de préciser « comment les Français voient la question social ...

