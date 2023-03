Handicap : « Les collectivités sont gagnantes »

Emploi

Publié le 30/03/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu Emploi, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

L’emploi des agents en situation de handicap progresse dans la territoriale, mais de manière inégale selon les collectivités, les catégories, les âges, et sans perspective d’évolution pour les agents en poste. Comment y remédier ? Interview de Marine Neuville, nouvelle directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Comment évolue l’emploi des personnes en situation de handicap ?

Il continue de progresser : + 2 231 agents en situation de handicap dans la fonction publique territoriale en 2022, pour un total de 114 457 personnes en situation de handicap. C’est un excellent taux d’emploi de 6,72 %, supérieur à l’objectif légal de 6 % et plus élevé que dans les autres versants de la fonction publique.

Mais cela masque des situations disparates. Certaines collectivités ont un taux encore plus élevé, d’autres sont à la traîne. Nous avons identifié celles-ci, et nous allons mener des actions ciblées pour les accompagner, leur proposer un conventionnement, avec nos directeurs territoriaux présents dans les régions. Globalement, ce sont les plus petites collectivités qui sont le plus en difficultés ...