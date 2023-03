Action sociale

Compétence sociale : la métropole de Lyon renforce son dispositif

Publié le 27/03/2023 • Par Françoise Sigot • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

Studio Romantic / AdobeStock

Avec un budget augmenté de 120 millions d’euros par an et une démarche qui laisse plus de place à la co construction avec les professionnels du secteur et les bénéficiaires, la métropole de Lyon estime pouvoir se donner plus de souplesse dans la construction de ses politiques sociales et être plus réactive pour répondre à de nouveaux besoins.

Travail social