La grève des éboueurs relance le débat sur le mode de gestion

Gestion des déchets

Publié le 28/03/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, Actu juridique, actus experts technique, France, Toute l'actu RH

Faut-il confier la gestion des poubelles à des prestataires privés ? A la faveur de la grève des éboueurs, plusieurs élus de droite remettent en question le modèle de régie publique.

Chiffres-clés Taux de mobilisation du mardi 28 mars à la mi-journée FPE : 6,5 % (contre 15,5 % le 23 mars à la mi-journée)

FPT : 3,4 % (contre 6,5 % le 23 mars - à la mi-journée)

FPH : 5,4 % (contre 8,1 % le 23 mars - à la mi-journée) Source : Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

Alors que la grève des éboueurs perdure dans certaines villes, des voix s’élèvent pour questionner la gestion des déchets, entre régie municipale et délégation de service public.

Ces derniers jours, le débat a été particulièrement vif dans la capitale avec une série de passes d’armes entre la maire socialiste Anne Hidalgo, qui a apporté son soutien aux grévistes (avant qu’ils ne décident d’une suspension à compter de ce mercredi 29 mars), et l’opposition municipale. Et pour cause. A Paris, c’est dans les arrondissements où la collecte est assurée en régie directe (II, V, VI, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVII et XX) que les ordures se sont accumulées faute de ramassage. Les autres arrondissements, où le service est assuré à des prestataires privés, ont été épargnés, à l’exception du ...