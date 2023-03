Budgets 2023 : les départements dans le brouillard

Finances

Publié le 29/03/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, France

Les départements votent leurs budgets 2023 dans un climat d'incertitude, sans auto­nomie fiscale et font face à un grand flou sur leurs recettes et leurs charges.

En 2023, cela devrait passer mais, à partir de 2024, c’est incertain. « L’année 2023 nous fait craindre le retour de l’effet de ciseau avec une chute des recettes et une évolution des dépenses », s’inquiète l’association Départements de France (DF). Son président, François Sauvadet, a évalué à « 2,5 milliards d’euros le coût des charges nouvelles ». Le bilan des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) a été « stable en 2022, grâce aux six premiers mois positifs, mais on est en négatif sur les six derniers », ­complète l’association. Dans l’Allier, « 35 millions d’euros de DMTO sont prévus contre 27,09 millions l’an passé, mais on s’attend à une baisse en 2024 », observe ­Yvonic Ramis, directeur général des services (DGS).

Fonds de tiroir

Dans les Ardennes, Igor Dupin, DGS, et David ...

