L’échec scolaire et ses conséquences

Education

Publié le 26/04/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’échec scolaire est une notion récente. Jusque dans les années 50, les scolarités raccourcies étaient considérées comme inévitables et sans conséquence. Ce n’est qu’à partir de la réforme de 1959 imposant la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans que les sorties prématurées de l’école ont été associées à la notion d’échec scolaire.

Enfance et famille

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Par Fauve Sodade, psychologue scolaire

Aujourd’hui, dans nos sociétés développées, la scolarité est devenue, dans presque tous les milieux, la tâche essentielle des enfants. L’échec scolaire touche ainsi la source essentielle de gratifications narcissiques des élèves et peut avoir des répercussions émotionnelles, psychologiques et comportementales sur eux et leur entourage.

Qu’est-ce que l’échec scolaire ?

L’échec scolaire concerne davantage les enfants issus de milieux défavorisés et les garçons. Il est l’un des motifs de consultation les plus fréquents en pédopsychiatrie et parfois en relation avec des troubles tels que la dyslexie, les troubles de l’attention ou la précocité intellectuelle.

Les premiers signes peuvent apparaître dès les premières années de la scolarité ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite