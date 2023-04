Mobilité : les bugs de la loi LOM

Mobilité

Publié le 04/04/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Une note de la Fabrique de la Cité pointe les loupés du texte dédié à l’orientation des mobilités. Sur le banc des accusés, le périmètre d’intervention des autorités organisatrices, jugé mal calibré.

Concoctée par Elisabeth Borne, lorsqu’elle détenait le portefeuille des transports, la loi LOM de 2019 a-t-elle en partie manqué sa cible ? Dans une note, la Fabrique de la Cité, le think tank de Vinci ne ménage pas ses critiques. Œuvre du spécialiste maison, Alphonse Coulot, en lien avec André Broto, auteur l’an dernier de l’essai, « Transports, les oubliés de la République » (Aux éditions Eyrolles), elle juge les compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) mal calibrées.

Celles-ci « ne couvrent pas les besoins de transport, et notamment la compétence voirie, et la gestion de la circulation et du stationnement », regrette La Fabrique de la Cité. Beaucoup de domaines échappent aux AOM régionales, métropolitaines et intercommunales.

« Bornes de recharge en stationnement ...

