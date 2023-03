Banlieues

Politique de la ville : le coup de gueule des professionnels de Nouvelle-Aquitaine

Publié le 27/03/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Adobestock

Trop de flou et des délais qui se resserrent de plus en plus : inquiets de ne pas encore connaître le cadre des contrats de ville qui doivent théoriquement commencer en janvier 2024, les professionnels de la politique de la ville de Nouvelle-Aquitaine ont pris la plume pour exprimer leurs doléances au ministre de la Ville. La liste est loin d’être courte.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Politique de la ville

Renouvellement urbain