Un cabinet de chasseurs de tête pour aider à recruter des policiers municipaux

Publié le 29/03/2023

Environ 11 000 policiers municipaux doivent être recrutés d’ici 2026. Dans cette optique, Jean-Robert Massimi, ancien directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et de l'établissement de formation CNFPT, vient de lancer en partenariat avec Jérôme Ragenard, président de la société de formation Lupus-SPS, le premier cabinet de chasseurs de tête "PM Expert". Entretien.

Vous lancez PM Expert, le premier cabinet de chasseurs de tête spécialisé dans le recrutement de policiers municipaux. À quels besoins entendez-vous répondre ?

Aujourd’hui, il existe des cabinets de chercheurs de tête pour les directeurs de police municipale ou les chefs de police municipale, donc pour les agents de catégorie A ou B, mais rien pour les policiers municipaux, soit la catégorie C. Or, les besoins sont considérables. Les collectivités territoriales ont déjà énormément de mal à recruter des policiers municipaux. Le turn-over est conséquent et les agents se vendent au plus offrant.

Les employeurs tentent de jouer la carte de l’armement et du régime indemnitaire pour attirer les profils mais cela ne suffit plus. Et ce n’est pas près de s’arranger ! Il va falloir trouver 11 ...