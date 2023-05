Dans les Alpes, l’Oisans mise sur le cyclisme pour diversifier son économie

Tourisme

Publié le 30/05/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

La communauté de communes de l’Oisans (Isère) fait du vélo un axe de développement de son territoire. Elle aménage des voies vertes en fond de vallée, met en réseau des acteurs économiques. Objectifs : que l'Oisans devienne un terrain d’innovation et un lieu de rassemblement de la communauté cycliste.

Qui n’a pas entendu parler de la montée de l’Alpe d’Huez qui cumule à l’année plus 90 000 ascensions ? Enfourcher son vélo et gravir cette côte mythique sans pot d’échappement, c’est désormais possible dans le cadre des «Oisans col series». C’est l’une des actions organisées par l’office de tourisme et les communes. Aux manettes également, la communauté de communes de l’Oisans (19 communes) et son projet « Cycling Lab Oisans ». But du programme : structurer l’activité vélo et faire du cycle une clé de voûte pour développer le territoire.

Pour Yves Genevois, vice-président en charge des politiques de l’économie du tourisme, de l’artisanat, du commerce, des entreprises et de la redynamisation de l’immobilier de ...