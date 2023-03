2022 : l’année où le marché de la dette locale est devenu fou

Observatoire de la dette Finance Active

Publié le 24/03/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans un contexte inédit de soudaine hausse des taux, tous les fondamentaux du marché de la dette locale ont été bousculés aussi bien du côté des offreurs que des emprunteurs. Retour sur un année folle avec l'observatoire du cabinet de consulting Finance Active.

Chiffres-clés Méthodologie Panel de 1 175 collectivités, dont 33,4 % de collectivités de plus de 100 000 habitants, 18,9 % de départements, 14,7 % de syndicats et 12,5 % de régions. Encours total examiné de 101,8 milliards d'euros 9,4 milliards de nouveaux flux soit environ moins de la moitié des flux 2022 observés Plus de 43 000 lignes d'emprunts réalisés et mobilisés au 31 décembre 2022

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Le marché de la dette locale a basculé l’an dernier dans l’inconnu suite à « une hausse rapide et brutale des taux d’intérêt comme on ne l’a jamais vu depuis plus de 30 ans, passant d’un taux moyen de 0,62 % en 2021 à 2,07 % en 2022 » assure Olivier Bertrand, consultant senior manager de Finance Active qui publie ce 24 mars son observatoire de la dette 2023.

Jeu du chamboule-tout

La crise internationale et l’inflation ont totalement rebattu les cartes d’un marché jusque-là atone, provoquant alors parfois des comportements opportunistes de surfinancement et de thésaurisation de la part des collectivités.

Cette fois, ces dernières ont couru les offreurs pour trouver des fenêtres de financement entre les périodes de blocage dues à un taux d’usure qui ne ...

