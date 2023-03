Accueil

France Retraites : déséquilibres tenaces

Retraites : déséquilibres tenaces

Publié le 24/03/2023 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

Au delà de la crise politique déclenchée par la réforme des retraites et ses conditions d'adoption, le texte voulu par le gouvernement répond-il aux besoins des employeurs et des agents territoriaux ? Non, répondent les acteurs, pour qui la réforme ne résout pas les déséquilibres connus dans la territoriale, et largement partagés avec le secteur privé.

