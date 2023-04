Les maîtres-nageurs se forment au sport-santé

Sport-santé

Publié le 17/04/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les collectivités proposent des séances de sport-santé dans les établissements aquatiques. Mais, avant de se jeter à l'eau, les maîtres-nageurs doivent être formés pour accueillir des personnes sédentaires et porteuses de pathologie chronique.

« Les formations que nous avons suivies pour le sport-santé nous servent également pour les cours d’aquagym, avec un public plus âgé », explique Cécile Vannier, maître-nageur sauveteur (MNS) au centre aquatique de Plœmeur (commune du Morbihan, 17 778 habitants). À ses côtés, trois autres MNS sur sept sont formés. « Nous voulons pérenniser l’activité sur plusieurs années. Nous serons amenés à former tout le monde », explique-t-elle.

Propos confortés par Christian Perrien, adjoint aux sports à Plœmeur : « Il y a volonté d’inclure un maximum de personnes et d’offrir des créneaux spécifiques pour toucher un public plus centré sur la remise en forme et la gestion sportive des maladies. » L’objectif de la ville : offrir une activité progressive et régulière, adaptée ...

