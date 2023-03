Les nouveaux outils de la transition professionnelle

Carrières

Publié le 24/03/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le colloque sur la transition professionnelle tenu à Paris le 23 mars, a abordé l’inévitable question des outils permettant d’organiser la mobilité, les reconversions et le reclassement des agents.

Si le décret du 22 juillet 2023 formalise les outils à mettre en œuvre pour accompagner la transition professionnelle des agents, les administrations planchent sur de nouvelles étapes visant à engager davantage les ressources humaines et les encadrants.

C’était tout l’objet du colloque organisé par la FNCDG et le CNFPT.

Du côté de l’État, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) réfléchi à développer l’entretien de développement professionnel sur un cycle de trois ans et à former les conseillers en évolution de carrière.

« Nous avons commencé en région à mettre en place des comités locaux d’accompagnement qui engagent les hôpitaux, les directions régionales de l’État, Pôle Emploi, etc. Notre objectif est de déployer une coopération renforcée en fonction ...

