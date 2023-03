A Lille, la crise informatique s’installe après la cyberattaque

Trois semaines après l’intrusion informatique repérée à la fin février, la crise s’installe en mairie de Lille. Alors que la collectivité estimait dans un premier temps “ne pas avoir constaté de difficultés sur les données hébergées” sur ses serveurs, la piste d’une fuite de données a finalement été confirmée en fin de semaine dernière. La collectivité a en effet déploré l’exfiltration de données, dont certaines à caractère personnel.

Une très mauvaise nouvelle : avec le chiffrement de données, le vol de données est le sinistre le plus redouté par les organisations victimes d’une intrusion informatique. On ne connaît pas le volume des données volées lors de cette attaque, toujours pas revendiquée, ni leur nature exacte, le diagnostic technique de l’attaque étant toujours en cours.

Thèmes abordés Cybersécurité

Service public

