Personnes âgées dépendantes : hors Ehpad, où se trouvent les places d’accueil ?

De plus en plus dépendants, nos aînés sont toujours plus placés dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Pourtant, ces structures médicalisées ne sont pas les seules offres d'accueil. Dans quels départements y a-t-il le plus de places pour nos seniors, hors Ehpad ?

Pour trouver des places d’accueil pour les aînés hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), il vaut mieux habiter dans la partie nord de l’Hexagone. En effet, selon les territoires, le taux d’équipements pour les personnes âgées de plus de 75 ans, rapportée à 1000 habitants de cette tranche d’âge est assez hétérogène selon les départements. Qu’en était-il vraiment en 2020 ?

Pour rappel, le taux d’équipements représente le nombre de places en établissement d’hébergement, ici hors Ehpad, rapporté à l’ensemble de la population-cible, ici les 75 ans ou plus pour 1000 habitants.

Globalement, si le taux d’équipement hors Ehpad est plutôt bas, l’offre n’est pas la même partout. Sur l’ensemble des départements métropolitains, le taux d’équipement des structures hors Ehpad ne dépasse pas les 54 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus. Un résultat bien inférieur qu’en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, où là, seulement sept départements comptent un taux d’équipement au-dessous de 54 ‰.

Afin de trouver le plus de places disponibles, il faut se diriger dans l’Oise et dans la Seine-Maritime. Ces deux départements sont suivis de ceux de la Marne (49 places pour 1000 habitants), du Maine-et-Loire (45 places), de Paris (45 places), de l’Eure (44 places) et du Val-de-Marne (44 places).

A contrario, les départements proposant le moins de places d’hébergement se situent principalement dans le sud de la France. En 2020, en Hautes-Pyrénées, le taux d’équipement hors Ehpad s’élève à 15 places. Un résultat très faible, mais tout de même supérieur aux deux départements mitoyens du Gers et des Pyrénées-Atlantiques qui eux comptent 12 places pour 1000 habitants âgés de 75 ans et plus.

D’après les dernières projections démographiques à l’année 2050 de l’Insee, la population senior sera beaucoup plus présente qu’aujourd’hui. Cette situation oblige déjà certains départements à agir dans l’accueil des aînés. Face au désamour des Ehpad suite à l’affaire Orpéa, le défi sera de diversifier l’offre aux personnes en perte d’autonomie. Des solutions commencent à être expérimentées dans les territoires.

