8 conseils pour lancer l’élaboration de son plan Piéton

De plus en plus de collectivités, grandes ou petites, élaborent des plans Piétons, des stratégies marche ou des schémas directeurs d’itinéraires piétons. L’Ademe a conçu un guide méthodologique qui propose de nombreuses fiches pratiques pour la conduite du projet.

1. Évaluer le contexte

L’intégration des usagers (enquêtes, études, participation citoyenne) est un prérequis indispensable à une fabrique des espaces publics qui puisse intégrer les piétons dans leur diversité. Cela implique de redéfinir les temporalités du projet et de ses étapes : les phases d’étude, qui ne correspondent qu’à une partie infime de l’économie globale du projet, doivent impérativement être consolidées, amplifiées et ouvertes à de nouvelles compétences, métiers et thématiques. Pour agir avec justesse, il faut explorer le contexte dans lequel on intervient, inclure la diversité des attentes et besoins, comprendre les temporalités d’usages : observer et analyser les usages selon les heures de la journée, les jours de la semaine et les saisons de l’année, prendre en compte la ...