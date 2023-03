Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 18 au 24 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Tombés à l’eau – Suppression du transfert obligatoire des compétences Eau et assainissement aux intercommunalités, soutien financier aux collectivités locales et agences de l’eau pour améliorer le réseau existant et adapter les infrastructures au réchauffement climatique, adoption d’un plan national de l’eau… Telles sont, en priorité, les demandes formulées par 144 sénateurs dans une tribune transpartisane publiée dans le JDD. A l’approche de l’été, ces élus s’inquiètent des épisodes de sécheresse à répétition. « L’été deviendra la saison des crises, peut-on ainsi y lire. Qu’aurons-nous fait d’ici là pour adapter notre gestion de l’eau ? Rien. » Les sénateurs accusent ainsi le gouvernement de ne pas anticiper ces crises et de précipiter le secteur de l’eau dans le même appauvrissement que celui de l’électricité [lire aussi notre article].

Transports communs – En s’appuyant sur les dispositions prévues par la loi d’orientation des mobilités (LOM), le think tank La Fabrique de la Cité a publié une note qui revient sur la prise de compétences mobilité et les enjeux de décarbonation dans un pays où l’usage de la voiture est largement prisé par ses habitants. En s’appuyant sur des retours d’expérience de Paris, Tours, Nice et Toulouse, la note formule quelques propositions. Concernant la gouvernance, par exemple, La Fabrique de la Cité constate l’efficacité d’une AOM unique ou centralisée (s’appuyant sur toutes les collectivités concernées). Cela a ainsi permis, à Bordeaux, de proposer une billettique partagée en intégrant de nombreux modes de transports dans un titre unique.

Atomes (moins) crochus – Si on savait déjà que le réchauffement climatique avait un impact sur la production nucléaire, le travail de la Cour des comptes a permis d’en savoir plus sur le sujet. Dans son dernier rapport, cité notamment par L’Opinion, elle a ainsi évalué à 889 millions d’euros de perte de production pour EDF entre 2001 et 2022. Pour réaliser ce calcul, l’entreprise publique a tenu compte des volumes d’énergie « perdue », du prix spot horaire de l’électricité et d’une valeur représentative du coût de production moyen. Parmi les causes évoquées, le rapport cite notamment « l’augmentation de la température des cours d’eau du fait des conditions hydrométéorologiques exceptionnelles qui peut générer à certaines occasions des limitations de production pour les centrale ».

Bruits de couloir – Un article d’Actu Environnement cite le dernier rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive sur les bruits dans l’environnement. Parmi les points positifs, il souligne que les pays et collectivités effectuent une surveillance plus systématique. Mais, dans le même temps, il constate que l’exposition des habitants au bruit n’a pas été réduite. Selon les projections actuelles, l’objectif de réduire de 30% le nombre de personnes affectées par le bruit lié aux transports d’ici 2030 ne sera pas atteint. Le rapport demande enfin aux grandes agglomérations de publier des cartes du bruit et d’établir des plans d’action [lire aussi notre article].

Les petits papiers – Le Sénat a été amené à s’exprimer sur la proposition de loi (adoptée par l’Assemblée nationale) concernant la fusion des filières REP d’emballages ménagers et des producteurs de papier. Dans un communiqué, la Chambre haute du Parlement a rappelé son « soutien aux filières à responsabilité élargie des producteurs, qu’elle a appelées à préserver pour protéger le service public de gestion des déchets ». Elle est donc favorable à la proposition de loi. Mais elle s’oppose au second volet du texte qui vise à exclure la presse du champ de la REP.

Du vent dans les voiles – Installation opérationnelle, projets en cours, puissances installées… Le site du ministère de la Transition énergétique publie une carte présentant l’état du développement de l’éolien en mer en France. Avec, pour chaque façade maritime, le détail des projets. Le ministère estime à environ 5,2 à 6,2 GW de capacité de production de l’éolien en mer d’ici 2028.

(D)émissions – Le Parlement européen a synthétisé, dans un communiqué, la révision du règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres d’ici 2030. En moyenne, ceux-ci devront diminuer leurs émissions de 40%. Et un document annexe précise les efforts à fournir pour chaque pays. La France devra ainsi baisser ses émissions de CO2 de 47,5%.

Et aussi..

L’Association des élus du littoral et l’Ademe publient une nouvelle charte « Plages sans déchet plastique » [Ministère de la Transition écologique] ;

Après le test d’un bus diesel converti à l’électrique, quel bilan en tire la station de Tignes ? [Mobilités magazine].