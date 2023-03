Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (1) : code des transports, code de la route, code des assurances

[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Publié le 30/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

L'article R.48-1 du code de procédure pénale fixe la liste des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire. Le nombre de contraventions forfaitisées ne cesse de croître. La dernière modification résulte du décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022.

Les dispositions de l’article R.48-1 du code de procédure pénale (CPP) et le cadre juridique posé par l’article 529 dudit code s’imposent à l’agent de police municipale, au garde champêtre et à l’agent de surveillance de la voie publique, et aux gardes particuliers lorsqu’ils sont habilités à verbaliser le contrevenant.

Cadre légal de la procédure de l’amende forfaitaire

Code de procédure pénale, article 529 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)

« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas ...

