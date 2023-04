Les points d’eau incendie sur les voies et espaces publics (2) : les bouches incendies

[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Publié le 13/04/2023 • Par Philippe Liberatore • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Le maire assure ses pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie. Cette fiche expose les modalités d'installation et de signalisation des bouches incendie.

Mise en œuvre de la signalisation

L’article L.2225-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes sont compétentes pour la création, l’entretien, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours (SIS).

Entretien des bouches et poteaux d’incendie

L’entretien et la vérification des bouches et poteaux d’incendie relèvent de la responsabilité du chef d’établissement pour les installations privées et du maire pour les installations publiques.

Installation et matérialisation des bornes à incendie

Ces installations doivent faire l’objet d’une étude avec les SIS (nombre et emplacement des appareils, tracé des ...

