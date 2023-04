[Fiche Finances] MARCHÉS - ACHATS - DSP

L’achat public responsable, un outil au service de l’ensemble des collectivités territoriales

Depuis 2006 et la publication du nouveau code des marchés publics, les évolutions législatives ont amené les collectivités à intégrer, dans leurs manières de procéder, des considérations environnementales et sociales de plus en plus explicites. Les acheteurs doivent depuis lors prendre en compte les objectifs de développement durable dans l'expression de leurs besoins au sein de l'ensemble des contrats.

Marion Coget et Loïc Tanguy Elèves administrateurs