Comment fixer les services publics tarifés ? : la gestion financière des tarifs (2)

Publié le 03/04/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

La fiche précédente précisait les cadres général et juridique dans lesquels s'inscrivent les tarifs des services publics locaux. Celle-ci précisera le sens économique et financier de la tarification, notamment le sens social que l'on peut lui donner, les modalités possibles de variation des tarifs et les différents modes de calcul des coûts.

Alain Perelstein Consultant en management public