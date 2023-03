Accueil

La réglementation sur les Dark stores et Dark kitchens est publiée

Publié le 24/03/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

Nicolas Marques / IP3

Magasins et cuisines sans clients, les dark stores et dark kitchens font enfin leur entrée dans la réglementation française. Publiés au Journal Officiel du 24 mars 2023, soit un jour après la décision du Conseil d’Etat les qualifiant d'entrepôts, un décret et un arrêté viennent durcir l'implantation de ces nouveaux acteurs du quick commerce dans les centres-villes.