Réforme des retraites : les territoriaux entre colère et fatalisme

Réunie en assemblée générale, la centaine d’agents des services techniques de Lannion Trégor Communauté (99 747 hab, 57 communes, Côtes d’Armor) a voté, le 21 mars, le blocage des ateliers communautaires. Depuis, le mouvement est reconduit chaque jour et une soixantaine d’agents de l’agglomération tient le piquet de grève. La collecte des déchets est à l’arrêt, comme l’entretien de la voirie et les transports de l’agglomération.

« Les services réclament une augmentation de leur régime indemnitaire, explique Yann Guéguen, secrétaire CGT au sein de Lannion Trégor Communauté. Fin 2022 on avait eu une promesse d’ouverture des négociations et ensuite rien. Les agents réclament 150 € net, dont 48 € déjà octroyés. »

