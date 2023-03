« Les collectivités n’ont rien à gagner à remplacer la complexité législative par la complexité réglementaire »

[interview] Qualité de la norme

Publié le 23/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Lors des Etats généraux de la simplification qui se sont tenus au Sénat le 16 mars, l'octroi d'un pouvoir réglementaire aux mains des collectivités qui l'adapteraient aux réalités locales a été évoqué. Olivier Renaudie, professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne et codirecteur du Groupement de recherche sur l'administration locale en Europe (GRALE), en explique les enjeux.

David Lisnard plaide pour que les lois comportent uniquement de grands principes généraux et que le pouvoir réglementaire soit pleinement entre les mains des collectivités. Pensez-vous que cela soit possible en l’état actuel de la Constitution ?

Il faut rappeler ce que dit l’article 34 de la Constitution, selon lequel la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Or, on le sait, ces dernières années, comme le montrent un certain nombre de textes législatifs récents sur les collectivités territoriales (loi Maptam, loi Notre, loi 3DS), le législateur a fait beaucoup plus que fixer de grands principes fondamentaux. Il est entré dans le détail de l’exercice des compétences par les collectivités. De ce point de vue, la lettre de la Constitution n’est pas respectée.

Dès lors, assigner au législateur la mission d’énoncer les seuls grands principes et de laisser aux collectivités davantage de marges de manœuvre serait au fond assez conforme à cet article 34.

L’idée formulée par David Lisnard va dans le bons sens mais il faut prendre garde : si le législateur s’autolimite, le danger est que le pouvoir réglementaire prenne le relai et rédige des décrets d’application très longs et très fouillés. On remplacerait alors la complexité législative par une complexité réglementaire ! Les collectivités n’y gagneraient rien.

En revanche, si, comme le propose David Lisnard, le pouvoir exécutif, par les décrets d’application des lois, s’abstenait lui aussi d’entrer dans ce détail, les collectivités exerceraient un pouvoir règlementaire local, en adaptant à la réalité locale les grands principes fixés par le législateur.

Pensez-vous que ce soit possible dans tous les champs du droit des collectivités territoriales ?

Il y aurait certainement une difficulté dans cette réforme, qui consisterait à délimiter son champ d’application. Car, d’un côté, nous avons des normes directement relatives aux collectivités, faciles à identifier, mais de l’autre, nous avons aussi, dans d’autres textes, des dispositions éparses qui les intéressent. C’est le cas de lois relatives au transport, à l’énergie, à l’action sociale, etc.

Mais y échapperaient de manière certaine toutes les hypothèses où les collectivités territoriales n’ont aucune compétence de principe (les activités régaliennes, notamment la justice, la diplomatie, le recouvrement des impôts), ou même très peu, comme par exemple la santé publique.

Une telle répartition de l’édiction des normes n’entrainerait-elle pas par ailleurs une charge trop lourde sur le contrôle de légalité ou sur le rescrit préfectoral ?

Cela peut en effet être le revers de la médaille. En permettant aux collectivités de faire usage de leur pouvoir réglementaire local pour appliquer les lois, cela pourrait conduire à une multiplication des normes édictées par elles : les collectivités seraient amenées à interpréter la loi, et peut-être à mal le faire. Il appartiendrait donc au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, de déférer les arrêtés qu’il estime illégaux. Le préfet aurait donc une importance cruciale dans une telle réforme.

Mais les préfectures sont-elles en mesure de remplir ce rôle ? Comme l’ont souligné de nombreux rapports, les préfectures manquent de moyens pour exercer dans de bonnes conditions le contrôle de légalité. Cette charge supplémentaire pourrait être difficile à assumer.

Le rescrit préfectoral (1), est par ailleurs une très bonne idée, car il permet d’obtenir une position formelle du préfet concernant l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire. Cet outil pourrait se révéler d’une très grande utilité pour les collectivités pouvant douter de leur interprétation d’une disposition normative. Mais là encore, pour que l’Etat puisse exprimer cette position, il faut que les préfectures disposent de services juridiques renforcés et réactifs.

Ne pensez-vous pas que, comme des vases communicants, si une telle organisation entrainait une forte baisse de l’inflation normative, elle créerait aussi une hausse de la jurisprudence, et donc une autre forme de complexité de la norme ?

Au fond, on pourrait avoir des vases communicants de deux types : une baisse de l’inflation législative au profit d’une hausse de l’inflation réglementaire des décrets d’application des lois, mais également une hausse du nombre d’actes réglementaires des collectivités.

Par ailleurs, on peut envisager, au regard du nombre de collectivités, qu’un certain nombre d’actes édictés par celles-ci pourraient faire l’objet de déférés préfectoraux, et donc de saisines du tribunal administratif. Pourraient aussi s’y ajouter des recours exercés par les citoyens ou des associations. Reste que la jurisprudence est déjà une source normative sur des sujets importants touchant les collectivités. Il y en aurait encore davantage, et au regard de l’engorgement actuel de certaines juridictions, nous pourrions nous en inquiéter.

Cela nous renverrait aussi à un autre problème : toutes les collectivités territoriales ne sont pas dans la même situation. Certaines peuvent compter sur d’importants services juridiques, qui leur écriront des textes soignés juridiquement. D’autres, moins bien dotées, auront beaucoup plus de difficultés à exercer leur pouvoir réglementaire local. Se pose ainsi la question de l’égalité des collectivités territoriales devant la loi.