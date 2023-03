Social

Les CCAS jouent les pompiers face à la flambée des prix

Publié le 27/03/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Avec l’inflation, les difficultés s’accumulent pour les plus précaires… et les centres communaux d’action sociale. Ils veulent donc peser plus dans les débats nationaux et le diront lors de leur congrès annuel, à partir du 28 mars à Bourges.

