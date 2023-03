Confrontés aux surcoûts, les acheteurs jouent les équilibristes

Commande publique

Publié le 29/03/2023

Avec l’augmentation des coûts subie par les entreprises, les collectivités doivent faire preuve de souplesse pour maintenir la continuité des services.

Agilité. Une qualité indispensable aux acheteurs publics en ces temps de crise. Depuis plusieurs mois, nombre d’entreprises font face à une hausse de leurs coûts. Les travaux, la restauration et les fournitures de bureau, à cause de l’explosion du coût du papier, sont les secteurs les plus touchés.

Quelle que soit leur taille, les entreprises n’hésitent pas à se tourner vers leurs cocontractants pour réclamer une révision des prix. « Cela fait environ un an que nous recevons des demandes, confirme ­Véronique­ ­Queru-Fernandez, directrice de la ­commande publique à ­Versailles . A certaines périodes, nous en avions même une par jour. Parmi tous ces courriers, il y a eu pas mal de lettres d’opportunité. Mais nous nous sommes intéressés aux relances qui étaient ­davantage motivées ...

