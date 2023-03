« Il faut sauver l’ambition des cités éducatives ! »

Education

Publié le 29/03/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Richard Merra, membre du bureau du Comité national d’orientation et d’évaluation (CNOE) des cités éducatives et vice-président du Réseau français des villes éducatrices (RFVE) s’inquiète de manque de portage politique des cités éducatives. Il plaide pour un sursaut du Gouvernement afin de sauver l’ambition du programme.

Vous êtes très impliqué dans les cités éducatives, à la fois localement, à Gennevilliers (Seine-Saint-Denis), mais aussi au niveau national, en tant que membre du CNOE. Quelle était la situation de l’éducation prioritaire avant la décision de lancer les cités éducatives en 2017 ?

Jusqu’aux années 1980, les politiques publiques s’appuyaient sur le droit commun pour répondre à la promesse de l’égalité républicaine. Au vu des inégalités sociales très enkystées dans les quartiers ségrégués, la promesse ne fut pas tenue. Au lieu de réinterroger la pertinence du droit commun, on a alors préféré identifier l’origine des inégalités et construire des dispositifs adaptés à chaque problématique. On a donc étayé le droit commun, là où il ne jouait pas toute sa fonction, au prix d’une accumulation de ...