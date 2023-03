Charte territoriale de la donnée, mode d’emploi

Données

Publié le 23/03/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Un guide dédié aux chartes territoriales est dévoilé jeudi 23 mars, dans le cadre du Forum des Interconnectés qui se déroule à Toulouse. Un commun mis à disposition de toutes les collectivités pour qu'elles puissent capitaliser sur les démarches pionnières existantes, et elles-mêmes se lancer.

Quel est l’intérêt d’une charte territoriale de la donnée ? Quelle en est la portée réelle ? Comment passer à l’action ? Autant de questions auxquelles le guide des chartes territoriales de la donnée souhaite apporter des réponses concrètes.

Dévoilé le 23 mars à l’occasion du Forum des Interconnectés qui se déroule à Toulouse, il est le fruit de plusieurs séances de travail qui ont réuni une douzaine de collectivités francophones depuis septembre dernier. La Gazette fait le point.

Par définition, une charte territoriales de la donnée est « un document écrit, signé, et qui détaille des principes et des engagements dans le domaine de la donnée », rappelle le guide. Les thèmes et valeurs les plus fréquemment évoqués concernent par exemple l’éthique et la responsabilité, l’intérêt général, la protection des données, la transparence, ou l’innovation. Parmi les collectivités pionnières, figurent notamment Montréal, Nantes, première collectivité à s’être lancée en France, ou encore Brest.

Pas de recette unique

« L’idée n’est pas de proposer une sorte de recette unique, de dire « prenez 15% de souveraineté, 17% de protection des données, et voilà une charte clé en main », mais plutôt de