ZFE : « L’Etat doit doubler le montant de ses aides aux automobilistes »﻿

Publié le 27/03/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Face à la grogne contre les ZFE, Jean-Luc Moudenc, maire et président (Ex-LR) de la métropole de Toulouse tire la sonnette d’alarme. Le numéro 2 de France Urbaine s’est vu confier, avec une élue EELV de l'eurométropole de Strasbourg, une mission nationale qui rendra ses conclusions en juin. Il expose, ici, des premières pistes.

Quel premier bilan tirez-vous des zones à faibles émissions ?

Leur création est d’abord passée inaperçue au plan national. Cela tient à leur calendrier progressif et aux modalités qui divergent d’un territoire à l’autre. Les automobilistes concernés par les ZFE se sont réveillés tardivement. Mais nous sentons dans les métropoles, telle celle de Toulouse, la tension monter. Les ZFE coïncident avec nos difficultés d’approvisionnement énergétique, la hausse des prix de l’essence et la crise du pouvoir d’achat. Dans ces conditions, n’ajoutons pas de l’inquiétude à l’inquiétude. Je mets en garde contre une crise des « gilets jaunes » bis. Ce qui ne veut pas dire que je conteste le bien-fondé de ce dispositif pour la santé publique et la transition écologique.

