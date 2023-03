Marche et vélo : les collectivités mettent le turbo

Mobilité

Publié le 22/03/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Augmentation des budgets dédiés, recrutements en forte hausse, aménagements à foison… : selon une étude publiée le 22 mars, les collectivités territoriales libèrent leur énergie en faveur des mobilités actives.

La crise sanitaire a rebattu toutes les cartes. Avec le boom du vélo pour échapper à la contamination dans les transports publics, sont apparus de nouveaux conflits d’usage entre adeptes de la petite reine et les piétons.

Conjuguée à l’explosion des terrasses de café empiétant sur la chaussée et aux queues monstres sur les trottoirs à l’entrée des magasins, cette guerre larvée du bitume a incité les collectivités à plancher sur une stratégie marche. Une grande première dans beaucoup de communes.

Selon une enquête nationale sur les politiques modes actifs menée conjointement par le Club des villes et territoires cyclables et marchables d’une part et de Vélo & territoires d’autres part, ces démarches sont en plein boom. Quatre collectivités sur cinq bénéficient d’un « portage politiqu ...

