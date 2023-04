Vols sans violence contre les personnes : 13 % de hausse entre 2021 et 2022

Indicateurs

Publié le 07/04/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

Le 9 mars, le service statistiques du ministère de l'Intérieur a publié son dernier millésime du rapport sur la géographie communale de la délinquance. Concernant la catégorie des vols sans violence, le nombre d'actes commis a augmenté de 13 % entre 2021 et 2022, même s'il reste inférieur à l'avant Covid.

À la lecture du dernier rapport sur la géographie communale de la délinquance publié le 9 mars par le service statistiques du ministère de l’Intérieur, « l’année 2022 n’a pas révolutionné la répartition territoriale de la délinquance. Nous faisons face à une continuité de structure », résume Aurélien Poissonnier, chef du bureau des études et statistiques territoriales et des relations avec la population au ministère de l’Intérieur et coauteur de l’édition 2022 de l’étude géographique communale de la délinquance.

Ici, nous nous intéressons aux vols sans violence contre des personnes. Pour rappel, cet indicateur regroupe les vols (ou les tentatives de vol) dont les victimes sont des particuliers, qui n’ont été assortis d’aucune violence et qui ne sont ni des cambriolages, ni des vols liés aux véhicules à moteur.

Après une significative baisse du nombre de vols sans violence en 2020, en raison des différents confinements durant la crise sanitaire, les actes de cette nature ont depuis augmenté pour atteindre 782 847 cas en 2022, soit une hausse de 13 % comparé à 2021. Ces résultats restent tout de même inférieurs aux années précédent la crise Covid.

Coauteur de l’étude, Aurélien Poissonnier est formel : « Il existe une surconcentration de la délinquance (tous indicateurs confondus, ndlr) dans les communes les plus peuplées. » Il ajoute que « moins l’infraction est grave, plus elle est répartie dans le territoire. »

60 % des communes concernées

À première vue, rapportés au nombre de victimes entendues pour 1 000 habitants, tous les territoires ne sont en effet pas touchés de la même manière. Par exemple, les zones rurales sont largement moins impactées que les centres urbains.

Carte tirée du rapport du ministère de l’Intérieur – Géographie de la délinquance à l’échelle communale 2022.

En 2022, les grands centres urbains ont recensé 611 647 vols sans violence sur des personnes et ont regroupé à eux seuls 78 % de ces actes de délinquance. Les centres urbains intermédiaires ont quant à eux dénombré 75 481 vols sans violence, alors que les bourgs ruraux en ont comptabilisé 31 736.

En fonction des caractéristiques du territoire, le nombre de vols sans violence contre des personnes varie au sein de l’Hexagone. Au total, le rapport chiffre à 13 961, soit 40 % du total, le nombre de communes épargnées par les délits de cette nature. Parmi elles, 6 724 n’ont recensé aucun fait durant les trois dernières années.

Quelles communes sont les plus touchées ?

Rapporté à la population, 34 communes, appartenant aux grands centres urbains (aire de 1 000 000 habitants ou plus, hors Paris), se trouvent dans le département du Nord, 27 dans le Rhône. En tête, Blanquefort (Gironde) avec 9,82 vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants. Elle est suivie de Tourcoing (9,79 pour 1 000 habitants, Nord), Francheville (9,38 vols pour 1 000 habitants, Rhône), Wasquehal (9,01 pour 1000 habitants, Nord), Caluire-et-Cuire (8,93 vols pour 1 000 habitants, Rhône), Mérignac (8,88 vols pour 1 000 habitants, Gironde) et Saint-Genis-Laval (8,77 vols pour 1 000 habitants, Rhône).

En volume, c’est à Paris et à Lyon que les vols sans violence contre des personnes ont été les plus recensés par les services de l’ordre. Avec 121 879 infractions de ce genre en 2022, la capitale devance largement les autres municipalités. À elle seule, Paris regroupe 15 % de l’ensemble des vols de cette nature. Ensuite, on retrouve d’importantes métropoles comme Lyon (21 508 cas), Marseille (16 921 cas) ou encore Bordeaux (9 242 cas).

