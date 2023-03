Comment mieux comprendre les points faibles des écluses et barrages

La fondation Grenoble INP a lancé mi-février une chaire dédiée à l’amélioration des profils de durabilité et de sûreté des ouvrages hydrauliques.

Avec des ouvertures plusieurs dizaines de fois par jour, les portes des écluses sont soumises à de fortes pressions. Les matériaux utilisés subissent efforts et contraintes, ainsi qu’une fatigue qu’il est nécessaire de repérer et d’anticiper pour entretenir les ouvrages hydrauliques et éviter tout risque de rupture. La réglementation prend déjà cela en compte mais l’équipe de la chaire Medelia veut aller plus loin en concevant des modélisations plus précises.

Mi-février, la fondation Grenoble INP a créé cette chaire d’enseignement et de recherche pour une durée de quatre ans. Le groupe Artelia finance le projet pour en faire bénéficier sa filiale Spretec, société d’ingénierie mécanique. Julien Baroth et Rafaël Estevez, tous deux chercheurs au CNRS, pilotent cette chaire.